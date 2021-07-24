/641822/هدايا-الرئيس--كيف-رسخ-الرئيس-السيسي-لمفاهيم-التكريم-والإثابة-لنماذج-شعبية-رائدة

وسط القدر الهائل من دواعي الانشغال التي تسترعى اهتمام وتركيز الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن قائد الجمهورية الجديدة لاينسى أبدا أبناء الشعب المصري، ويحرص على لقاءهم باستمرار، وترسيخ لمفهوم "هدايا الرئيس"، والتلبية الفورية لمتطلبات من يظهرون للرئيس احتياجهم لأي مايكون من مقتصيات الحياة.

ويرصد دوت الخليج، الحرص الرئاسي على مكافأة نماذج مصرية من الشباب والسيدات وباقي مكونات المجتمع ممن يستحق ذلك، والاستجاية السريعة والترجمة الفورية لتوجيهات الرئيس، من جانب حزب مستقبل وطن، صاحب الأنحياز الواضح للوطن والمواطن المصري البسيط.

هدية الرئيس

رسخ الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مفهوم "هدية الرئيس" منذ سنوات وليس من الآن، حيث حرص بشكل دؤوب ومستمر على لقاء المواطنين في عديد المواقف والمناسبات، فمنهم من استضافه في المقرات الرسمية، ومنهم من التقاه صدفة بالطريق، ومنهم من تزامن مروره مع جولات الرئيس للتفتيش على المواقع وتفقد سير العمل.

منذ بواكير فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد فاض على المواطنين بكل ماطلبوه، وحقق لهم كل ماتمنوه، وكلهم ممن يملكون قصصا رائعة للكفاح والمثابرة والعمل بجد، فلم تكن الهدايا الرئاسية تمنح بشكل عشوائي، وإنما لتكون رسالة قوية للمصريين أن من يزرع سوف يحصد، وأن من يجتهد اليوم سيجني ثمار عمله الذي ربما يصل به إلى تحقيق حلمه على يد رئيس الجمهورية شخصيا.

التفاعل الواسع

حالة من ردود الأفعال الإيجابية الرائعة التي يظهرها الشعب المصري، حيال هدايا الرئيس واهتمامه بالقصص الإنسانية الفريدة لأبناء شعبه، حيث تلمس من أحاديث المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل المواصلات العامة وفي أحاديثهم الدائرة بالشوارع، حالة الإعجاب الشديدة بالنشاط الرئاسي الذي لايتوقف، وبتلك الحالات التي يقع عليها الاختيار ليتم تكريمها ومنحها هدية رئاسية.

ستجد على الدوام أن جميع من قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنحهم هدية ما أو وجه بتحقيق طلبات معينة لهم، يشبهون في ملامحهم وأحوالهم جميع أفراد الشعب المصري، بلا تكلف أو مبالغة، الأمر الذي يجد طريقه إلى العقول والقلوب معا لدى جميع أفراد الشعب المصر، ممن يظهرون احتفاءا واسعا بالأحاديث التي تدور بين الرئيس السيسي والمواطنين، ومايصدر من الرئيس تجاه أولئك المواطنين من تقدير وإعجاب يستوجب منحهم هدايا لها قيمتها وقدرها، ممهورة بتوقيع قائد الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مستقبل وطن

يأتي حزب مستقبل وطن، في صدارة مكونات الحياة السياسية والحزبية المصرية، التي تتمتع بكونها الأكثر قربا والتصاقا بالمواطنين، لذا تجد الحزب وقياداته هم الأسرع في تنفيذ وترجمة التوجيهات الرئاسية برعاية هذا أو تكريم ذاك، ومؤخرا قد اضطلع الحزب بمهمة منح المكتبة الكاملة لمجند العلمين، وفق ما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويتمتع حزب مستقبل وطن بالأغلبية النيابية المعبرة عن الشعب ونبض الشارع، برئاسة زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد، صاحب العديد من الوقائع التي امتلك فيها زمام المبادرة لمعاونة ومساعدة الشعب المصري، برجالوسيداته وأبناءه وفتياته، عبر ترسانة من القوانين والإجراءات والأدوار التشريعية والرقابية والخدمية، التي ينتصر فيها للنماذج التي يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم توفير لها كافة سبل النجاح ليكونوا بحق نماذج مشرفة، تجد كامل العناية والرعاية من الرئيس السيسي، ووافر الدعم والاستجابة وسرعة التحرك من جانب حزب مستقبل وطن.