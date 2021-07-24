عاجل.. السيسى يوجه بتطوير مقامات وأضرحة آل البيت بشكل متكامل

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، مع اللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيرى مدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت، والمهندس أحمد فايز استشارى مشروع مسجد مصر.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحى الدبلوماسى ومقر المنظمات الدولية.

كما تم عرض الموقف التنفيذى لكلٍ من القيادة الاستراتيجية، والمحطات الوقود المتكاملة فضلاً عن مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة المقتنيات بدار القرآن الكريم، وكذلك المخطط العام الاستراتيجى للمركز الدولى للمعارض.

ووجه الرئيس بإنشاء المقر المركزى للمنظمات الدولية بالحى الدبلوماسى بالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمة الأمم المتحدة وفق المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة عالمياً، وليصبح إحدى الأيقونات المتميزة للحى الدبلوماسى بجانب مقار السفارات والأحياء السكنية الدبلوماسية، والتى سيتوفر لها جميع المنشآت الخدمية والترفيهية والمتنزهات والحدائق والمدارس الدولية ودور العبادة.

وتناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خصوصًا مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها تطوير طريق الإسماعيلية الزراعى شرق ترعة الإسماعيلية من الطريق الدائرى حتى الطريق الدائرى الأوسطى، إلى جانب الموقف التنفيذى لمحور منفلوط فى الصعيد، والذى سيمثل أحد المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور ضمن منظومة المحاور العرضية المتكاملة التى تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

وتم استعراض سير العمل فى جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، لا سيما أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، ووجه الرئيس بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تمشيا مع الطابع التاريخى والروحانى للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير جميع الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.

كما تم عرض الموقف التنفيذى لتطوير مجمع الورش الحرفية فى منطقة الدويقة، ووجه الرئيس بمراعاة توسيع عرض الطرق الداخلية داخل المجمع لاستيعاب حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية، فضلاً عن زيادة الوحدات المخصصة بالمنطقة السكنية للمجمع.