وأكد الموقع، أنه سيتم زيادة عدد الرحلات الجوية فى هذه الاتجاهات وأيضاً من مدن أخرى من روسيا إلى مصر بناء على نتائج الزيارة القريبة للوفد الروسى إلى مصر، لتقييم الوضع الوبائى.
جاءت هذه القرارات بعد اجتماع مركز العمليات الروسى لمحاربة فيروس كورونا أمس.
كان قد وصل الشهر الماضى لجنة فنية من السلطات الروسية لمتابعة الإجراءات الاحترازية بمطارى شرم الشيخ والغردقة وأكدت سلامة الإجراءات الأمنية، كما تم على مدار الشهور الماضية زيارة عشر لجان فنية لتقييم الوضع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الأمنية لتأمين سفر ووصول الأفواج السياحية الروسية.
وأشادت اللجان الروسية بإجراءات التأمين وانتهت بالموافقة على عودة السياحة الروسية من المدن الروسية إلى مطارى شرم والغردقة.
الجدير بالذكر أن هناك رحلات منتظمة من مطار القاهرة إلى المطارات الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 9 أغسطس.. وصول أولى الرحلات الروسية لمطارى الغردقة وشرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.