9 أغسطس.. وصول أولى الرحلات الروسية لمطارى الغردقة وشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تستأنف حركة الطيران بين روسيا ومصر بمدن الغردقة وشرم الشيخ، بداية من 9 أغسطس القادم بمعدل 10 رحلات أسبوعياً، منها 5 رحلات من موسكو إلى الغردقة و5 رحلات أخرى من موسكو إلى شرم الشيخ، وذلك بحسب ما أعلنه موقع السفارة الروسية بالقاهرة.





وأكد الموقع، أنه سيتم زيادة عدد الرحلات الجوية فى هذه الاتجاهات وأيضاً من مدن أخرى من روسيا إلى مصر بناء على نتائج الزيارة القريبة للوفد الروسى إلى مصر، لتقييم الوضع الوبائى.

جاءت هذه القرارات بعد اجتماع مركز العمليات الروسى لمحاربة فيروس كورونا أمس.

كان قد وصل الشهر الماضى لجنة فنية من السلطات الروسية لمتابعة الإجراءات الاحترازية بمطارى شرم الشيخ والغردقة وأكدت سلامة الإجراءات الأمنية، كما تم على مدار الشهور الماضية زيارة عشر لجان فنية لتقييم الوضع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الأمنية لتأمين سفر ووصول الأفواج السياحية الروسية.

وأشادت اللجان الروسية بإجراءات التأمين وانتهت بالموافقة على عودة السياحة الروسية من المدن الروسية إلى مطارى شرم والغردقة.

الجدير بالذكر أن هناك رحلات منتظمة من مطار القاهرة إلى المطارات الروسية.