التعليم: طالبة المنوفية توفيت بعد إصابتها بهبوط حاد قبل امتحان الفيزياء

جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم المسؤولة عن امتحانات الثانوية العامة عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى (20) حالة غش منهم حالة واحدة نشر، و(19) حالة غش.





وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه تم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وفى سياق متصل، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم المسؤولة عن امتحانات الثانوية العامة، بلاغا بوفاة الطالبة "م. م. ع" بمحافظة المنوفية وذلك قبل بدء امتحان الفيزياء اليوم.

وذكرت الوزارة، أن التقرير الطبى جاء أن الوفاة سببها هبوط حاد فى الدورة الدموية.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة بلاغا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم فى أداء الامتحان بالدور الثانى بالدرجة الفعلية.