/641820/ترتيب-مجموعة-مصر-بعد-الفوز-على-البرتغال-بمنافسات-اليد-في-أولمبياد-طوكيو

انطلقت اليوم الخميس، منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو وحقق منتخبنا الوطني فوزا غاليا على نظيره منتخب البرتغال، ضمن منافسات أولى مباريات دور المجموعات لمسابقة كرة اليد، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي انطلقت فعالياتها يوم الخميس الماضي، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، ويعرض دوت الخليج ترتيب مجموعة مصر في الأولمبياد:

منتخب مصر لكرة اليد يتصدر المجموعة الثانية

يحتل المنتخب الوطني لكرة اليد، صدارة المجموعة الثانية من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، برصيد نقطتين، وذلك بعد التغلب على منتخب البرتغال بنتيجة 37/30، في أولى مبارياته في المسابقة، بينما يحتل المركز الثاني منتخب السويد برصيد نقطتين ايضا، بعد تمكنه من الفوز على منتخب البحرين بنتيجة 32/31.

وتنطلق المباريات المتبقية لمنتخبات المجموعة الثانية بعد ساعات قليلة، حيث يلتقي منتخب الدنمارك مع منتخب اليابان في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وتضم قائمة اللاعبين: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

مشوار تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو 2020

نجح المنتخب الأولمبي للفراعنة لكرة اليد في التأهل إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك بعد حصد بطولة إفريقيا على حساب تونس، حيث أقيم نهائي البطولة في دولة تونس، ولك استطاع منتخبنا الوطني من التتويج باللقب من قلب الدولة المستضيفه، لتصبح تلك البطولة هي السابعة في تاريخ أبناء النيل.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني كل من المنتخبات التالية: الدنمارك والسويد والبحرين واليابان والبرتغال، وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

مواعيد مباريات المنتخب الوطني لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

مباراته مع منتخب الدنمارك يوم 26 يوليو في تمام الساعة السابعة وربع صباحا(7:15 ص).

مباراته منتخب اليابان يوم 28 يوليو في تمام الساعة السابعة وربع صباحا(7:15 ص).

مباراته مع منتخب السويد يوم 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة وربع (9:15 ص).

مباراته مع منتخب السويد يوم 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة وربع (9:15 ص).

مباراته مع البحرين يوم 1 أغسطس في تمام الساعة الرابعة فجراً(4 ص).