بالفيديو..محمد رمضان بين جمهوره في الساحل: «اللي يزعل جمهوري أزعله»

/641817/بالفيديومحمد-رمضان-بين-جمهوره-في-الساحل-اللي-يزعل-جمهوري-أزعله

يشارك الفنان محمد رمضان تفاصيل إجازته الصيفية بالساحل الشمالي مع الجمهور بشكل مستمر، من بينهم فيديوهات تبرز التفاف جمهوره ومحبيه حوله في كل مكان يذهب له.

دوت الخليج يرصد أخر ظهور لمحمد رمضان بين الجمهور

نشر محمد رمضان فيديو جديد عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيدويهات انستجرام، ظهر فيه مع زوج شقيقته أثناء اتجاهاهم لرحلتهم في المركب، ولكن سرعان مالتف حوله جمهوره ليأخذوا الصور معه، وعلق رمضان على الفيديو، قائلا: “اللي يفرح جمهوري يفرحني و اللي يزعل جمهوري أزعله”.

محمد رمضان وسط الجمهور في الساحل الشمالي

وشارك رمضان من قبل فيديو له مع الجمهور اجتمع بهم أثناء تأدية صلاة العيد الأضحى المبارك بإحدى مساجد منتجع مارينا الساحل الشمالي، محتفلًا مع الجمهور عقب إنهاءه الفريضة، اذ نشر رمضان مقطع فيديو جديد على أنغام «يا ليلة العيد» عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلاله وهو يلتقط صور سيلفي مع جمهوره ومحبيه.

أزمة محمد رمضان مع هاني شاكر بسبب صوره العارية

ونشب مؤخرا أزمة بين محمد رمضان ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر اذ قال في حوار له مع برنامج شربل يستقبل على سي إن إن عربية، انتقد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ملابس محمد رمضان في حفلاته الأخيرة، وظهوره "عار" على المسرح، والاعتماد على الرقص بطريقة غير لائقة.

وأشار هاني شاكر إلى أن محمد رمضان يرغب في التجديد وتقديم شيء مختلف، لكن ظهوره "عار" في الجزء العلوي من جسمه أمر أول مرة يحدث في مصر، وصف هاني شاكر، رمضان بأنه ليس مطربا، ولكنه يقدم شكل مختلف من الأغنية والاستعراض أو الشو على المسرح "قد يكون غير مقبول في مصر"، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات لن تستمر، و"ما ينفع في أمريكا وأوروبا لا ينفع في مصر".

وقام الفنان محمد رمضان بنشر صورا جديدة له على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أول رد وظهور له عقب تداول فيديو انتقاد الفنان هاني شاكر لملابسه في حفلاته، وكتب محمد رمضان على الصور قائلا:" المواجهة من صفات الرجال"