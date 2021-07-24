/641814/زراعة-الشيوخ-تطالب-بتطبيق-أقصي-عقوبة-على-المخالفين-للقضاء-على-ظاهرة-التعدي-على-الاراضي-الزراعية

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الدولة لم تقتحم الصحراء بجدية لاستصلاح وزراعة اراضى جديدة إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل التوسع فى الرقعة الزراعية، مشيراً الى أن هذا الاهتمام الكبير من القيادة السياسية شمل جميع الاراضى الصحراوية القابلة للزارعة على امتداد سيناء ومناطق الساحل الشمالى والوادي الجديد وغيرها من المناطق الصحراوية.

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استصلاح الاراضي

وأشاد النائب عبد السلام الجبلى ، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، فى بيان له اصدره اليوم بتصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التى أكد فيها أهمية تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على الأراضي الزراعية، باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال والمصدر الرئيسي للغذاء، وأن الدولة تنفق أموالًا طائلة من أجل استصلاح أراضٍ جديدة في الصحراء.

الأمن الغذائي

وطالب النائب عبد السلام الجبلي، رئيس زراعة الشيوخ ، بضرورة الحفاظ على الأراضي القديمة التي تكونت خلال آلاف السنوات، مؤكداً اهمية جهود وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى من خلال اتخاذ بعض الإجراءات من أجل الحفاظ على الأراضي من التعديات، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات بالوزارة وإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بالإزالة الفورية في المهد، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مع ربط غرفة العمليات المركزية مع الغرف الفرعية بالمحافظات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

التعدي على الأراضي الزراعية

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، إن لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ تؤيد جميع الاجراءات الحكومية لتنفيذ التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسى لمواجهة جميع انواع التعدى على الاراضى الزراعية، مطالباً الحكومة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها وزارة الزراعة فى الحد من ظاهرة التعدي على الأراضي والنزول بها إلى أدنى مستوياتها، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك الارتفاع بنسبة الإزالة في المهد إلى أعلى مستوياتها وإعادة الأرض إلى أصلها وزراعتها، وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك بين وزارة الزراعة وأجهزة الشرطة والحكم المحلي فى ملف إزالة جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية.