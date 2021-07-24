/641811/محمد-عامر-يسحق-بطل-أمريكا-في-منافسات-السلاح-بأولمبياد-طوكيو

تفوق لاعبنا الأوليمبي محمد عامر، على الأمريكي داريل هومر، في دور الـ32 في فردي السيف بمنافسات السلاح في أولمبياد طوكيو 2020 اليوم السبت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانتفض عامر بعد التأخر (10-7)، ونجح في الفوز (15-11) أمام صاحب فضية ألعاب ريو 2016، وفضية بطولة العالم قبلها بعام واحد. ومن المقرر أن يخوض عامر، 23 عامًا، مواجهة صعبة في دور الستة عشر ضد الكوري الجنوبي أوه سانجوك بطل العالم 2019.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

التأهل يعتبر تاريخياً لصالح اللاعب المصري حيث كان متأخراً في النتيجة 8-3 قبل أن يحول الهزيمة إلى فوز.

ويعتبر اللاعب الأمريكي وصيف أولمبياد ريو دي جانيرو بالنسخة الماضية.

ومن المقرر أن يواجه عامر في دور الـ16 بطل كوريا الجنوبية أوه سانجوك صباح اليوم السبت.

جدير بالذكر أن الثنائي المصري زياد السيسي ومهاب سامر لديهما مباراتين تقامان في التوقيت الحالي.

وظهرت البعثة المصرية، في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، بالزي الرسمي حيث بدا اللاعبين ممسكين بعلم مصر، وهو يرفرف في سماء مدينة طوكيو، وسط أجواء احتفالية بهيجة شهدتها العاصمة اليابانية اليوم الجمعة.

ويترأس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو والتي تقام يوم 23 يوليو الجاري حتى 8 أغسطس المقبل.

وقال حطب أن مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية بعدد 134 لاعب ولاعبة وهو عدد يدل على أن مصر تمتلك عدد كبير من اللاعبين الأبطال الذي نجحوا في التأهل للأولمبياد وتصدر التصفيات التي أقيمت خلال الفترة الماضية