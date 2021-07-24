9 أغسطس.. استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت، استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشخ 9 أغسطس القادم ، وأشار موقع السفارة الروسية بالقاهرة إلى، أنه "اعتبارا من 9 أغسطس، ستتم زيادة الرحلات إلى مصر بمسارى موسكو – الغردقة وموسكو – شرم الشيخ، بمعدل 5 رحلات فى الأسبوع لكل مسار منهما".

يذكر أن الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى المقاصد السياحية، الغردقة وشرم الشيخ، معلقة منذ سقوط طائرة روسية في صحراء سيناء في 31 أكتوبر 2015 ، هذا وقد زار المطارات المصرية سواء مطار القاهرة أو مطارى شرم الشيخ والغردقة عدة وفدا أمنية .

وفى مايو الماضى، قال السفير جيورجى بوريسينكو، سفير روسيا بالقاهرة خلال زيارته لمدينة الغردقة لبحث الإجراءات والاستعدادات لاستقبال السياحة الروسية بمدينة الغردقة، قال إنه من المتوقع وصول السياحة الروسية خلال أقرب فترة ممكن ومتوقع أن تكون فى غضون شهر، واكد أن ما تم من اتفاق بين الرئيسين بوتن وعبد الفتاح السيسى عودة السياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ هناك ضروريات لتقوم جهات المختصة بالطيران بالتجهيز للعودة.