صور.. شكاوى من صعوبة وطول امتحان الفيزياء للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - واشتكى عدد من الطلاب، من طول الامتحان مقارنة بالوقت المسموح به، بالإضافة إلى صعوبة بعض الأجزاء.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان "الفيزياء" بإجمالى عدد 392 ألفا و863 طالبا وطالبة داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

فى سياق متصل، قالت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم اليوم، ضبط الطالب (ع. م. ا) فى محافظة الشرقية، لنشره بعض من أسئلة امتحان مادة الفيزياء بالثانوية العامة.