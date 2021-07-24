جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة خلال طقس غد الأحد، حيث يكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وأوضحت الهيئة، وفقا لبيان صحفى، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة ليلا، بينما تظل هناك نسب رطوبة ملحوظة فى ساعات الليل، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى. وتكون الظواهر الجوية المؤثرة فى طقس غد، هى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. درجات الحرارة المتوقعة: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 35 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 27. نسب الرطوبة المتوقعة: على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 80% للعظمى والصغرى 35%، السواحل الشمالية 85% للعظمى والصغرى 40%، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55% للعظمى والصغرى 30%، شمال الصعيد 40% للعظمى والصغرى 25%، جنوب الصعيد 30% للعظمى والصغرى 15%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رطوبة 80%.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأحد ودرجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.