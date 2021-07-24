مستشار المفتى يكشف محاور مؤتمر الإفتاء العالمى السادس برعاية الرئيس

جدة - نرمين السيد - تعقد دار الإفتاء المصرية المؤتمر العالمى السادس للإفتاء فى الثانى والثالث من شهر أغسطس المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى.. تحديات التطوير وآليات التعاون"، وتحت شعار "نحو مؤسسات إفتائية رقمية".





وأكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، فى تصريحات اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعى بأهمية الرقمنة وما يعود من تفعيلها فى المؤسسات الإفتائية على حالة الإفتاء وتفعيل دوره فى المجتمعات، وتوضيح متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيا لإدخالها فى عصر الرقمنة، ودعم التقنيات الرقمية القائمة فى المؤسسات الإفتائية ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم.

وأشار إلى أن المؤتمر يشارك فيه وفود من نحو 85 دولة من مختلف دول العالم، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، كما تشارك نخبة من القيادات الدينية وممثلى دور الإفتاء على مستوى العالم، لافتا إلى أن أبرز الدول المشاركة هى: المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اللبنانية، فلسطين، الإمارات، العراق، أذربيجان، الجزائر، السودان، نيجيريا، غينيا، أوغندا، رواندا، باكستان، الهند، اليمن، ماليزيا، إندونيسيا، روسيا، بولندا، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، كازاخستان، كرواتيا، اليونان، البوسنة والهرسك، الشيشان، جزر القمر، هولندا، وغيرها.

وأوضح أن المؤتمر سوف يناقش عدة محاور هى : الإفتاء الجماعى ومؤسساته.. الواقع والمأمول ،ومؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى.. تحديات التطوير ونماذج المعالجة ، كما سيعقد على هامش فعاليات المؤتمر ثلاث ورش عمل حول "الفتوى والعصر الرقمى .. كيف نقتحم الميدان؟"، وورشة أخرى عن عرض نتائج حصاد المؤشر العالمى للفتوى فى 2020 /2021م، وورشة أخيرة بعنوان: "التعليم عن بُعد.. طريقٌ للتأهيل الإفتائى باستخدام التقنية الرقمية".

وأضاف مستشار مفتى الجمهورية، أن المؤتمر سوف يشهد الكشف عن عدة مشروعات منها: الإعلان عن وثيقة "التعاون الإفتائى، وإزاحة الستار عن أكبر موسوعة "المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية"، الإعلان عن الدليل المرجعى لمواجهة التطرف، الانحرافات الفقهية للمتطرفين، وإعلان الفائز بجائزة الإمام القرافى لهذا العام، وتخريج دفعة من أئمة روسيا الذين تدربوا على الإفتاء.