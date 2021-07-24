/641813/منتخب-اليد-يفوز-على-البرتغال-في-أولى-مبارياته-في-الأولمبياد

تمكن المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفني، من الفوز على نظيره منتخب البرتغال، بنتيجة 37/30 ، ضمن منافسات أولى مباريات دور المجموعات لمسابقة كرة اليد، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي انطلقت فعالياتها يوم الخميس الماضي، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، ويعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

أحداث المباراة

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بنتيجة 15/15، وشهد أول ربع ساعة من المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، وتمكنا الفراعنة التقدم في بداية المباراة ثم تعادل منتخب البرتغال وتقدم في نهاية الشوط، ثم استطاع لاعبي منتخبنا الوطني من إحراز هدف التعادل في أخر ثانية من الشوط الأول، ثم حسم منتخبنا الوطني المباراة وفاز بنتيجة 37/30.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وتضم قائمة اللاعبين: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

مشوار تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو 2020

نجح المنتخب الأولمبي للفراعنة لكرة اليد في التأهل إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك بعد حصد بطولة إفريقيا على حساب تونس، حيث أقيم نهائي البطولة في دولة تونس، ولك استطاع منتخبنا الوطني من التتويج باللقب من قلب الدولة المستضيفه، لتصبح تلك البطولة هي السابعة في تاريخ أبناء النيل.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني كل من المنتخبات التالية: الدنمارك والسويد والبحرين واليابان والربتغال، وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

مواعيد مباريات المنتخب الوطني لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

مباراته مع منتخب الدنمارك يوم 26 يوليو في تمام الساعة السابعة وربع صباحا(7:15 ص).

مباراته منتخب اليابان يوم 28 يوليو في تمام الساعة السابعة وربع صباحا(7:15 ص).

مباراته مع منتخب السويد يوم 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة وربع (9:15 ص).

مباراته مع منتخب السويد يوم 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة وربع (9:15 ص).

مباراته مع البحرين يوم 1 أغسطس في تمام الساعة الرابعة فجراً(4 ص).