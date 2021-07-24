أولمبياد طوكيو.. السويد ترافق أستراليا لدور الثمانية في منافسات الكرة النسائية

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تأهل منتخبا السويد وأستراليا إلى دور الثمانية لمنافسات كرة القدم للسيدات في أوليمبياد طوكيو اليوم السبت. وفاز المنتخب السويدي على نظيره الأسترالي 4 /2 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة. وسجلت فريدولينا رولفو الهدفين الأول والثالث للسويد في الدقيقتين 20 و63 وتكفلت لينا هورتيج وستينا بلاكستينيوس بالهدفين الأخرين في الدقيقتين 52 و81.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

وأحرزت سامانتا كير هدفي المنتخب الأسترالي في الدقيقتين 36 و48. وتصدر منتخب السويد ترتيب المجموعة السابعة بست نقاط ليصعد لدور الثمانية رفقة أستراليا التي تمتلك ثلاث نقاط في المركز الثاني.

فاز المنتخب السويدي على نظيره الأسترالي 4 /2 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

وسجلت فريدولينا رولفو الهدفين الأول والثالث للسويد في الدقيقتين 20 و63 وتكفلت لينا هورتيج وستينا بلاكستينيوس بالهدفين الأخرين في الدقيقتين 52 و81.

وأحرزت سامانتا كير هدفي المنتخب الأسترالي في الدقيقتين 36 و48.

وتصدر منتخب السويد ترتيب المجموعة السابعة بست نقاط ليصعد لدور الثمانية رفقة أستراليا التي تمتلك ثلاث نقاط في المركز الثاني.

اقترب الإعصار الثامن الذي تشهده اليابان هذا العام من هونشو، وهي أكبر جزيرة في اليابان. وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى وصول الإعصار إلى اليابسة، في إقليم كانتو، الذي يضم العاصمة طوكيو، بحلول الثلاثاء المقبل.

واتخذت السلطات، التدابير اللازمة من أجل الاستعداد للإعصار، بحسب ماسا تاكايا المتحدث باسم اللجنة المنظمة للأولمبياد.

يذكر أنه كان من المقرر إقامة تلك النسخة من دورة الألعاب الأولمبية، في العام السابق، ولكن تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، في اتخاذ اللجنة الأولمبية الدولية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، بالإتفاق مع الحكومة اليابانية، بتأجيلها لمدة عام، علىأن تقام في نفس الفترة المحددة لها، وهي من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.