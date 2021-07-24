/641803/الفنان-وليد-توفيق-يشيد-بأغنية-ارقص-لنوال-الزغبي-كلها-فرح-وإيجابية

حرص الفنان وليد توفيق على إبداء رأيه في أغنية نوال الزغبي الجديد التي طرحتها شركة روتانا مؤخرا على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب بعنوان «ارقص».

دوت الخليج يرصد رأي وليد توفيق في أغنية «ارقص»

كتبت وليد توفيق عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مشيدا بأغنية نوال الزغبي «ارقص»، قائلا: “"أرقص أغنية صيفية حلوة، كلّا فرح وإيجابية وجمال، والنَّاس محتاجة لهالجوّ، نوال بيلبقلك النجاح دايمًا.. بالتوفيق".

وتخطت أغنية «ارقص» للفنانة نوال الزغبي حاجز المليون والنصف مشاهدة على موقع يوتيوب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد، والميكس والماسترينج نور الأسعد، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.

كلمات أغنية «ارقص»

وتقول كلمات أغنية «ارقص»: "قلبي بيرقص على دقاته، حبك غير كل حياته، كملت الحتة الناقصة، هات ايدك حلّي الرقصة، ارقص ارقص ارقص، ارقص على قلبي ودقو، واللي يغيروا منا يطقو، ارقص ارقص ارقص، نسهر نتجنن على كيفنا ولا ناس ولا دنيا تكتفنا واللي بعينه بيحسدنا يتشطر و يقلدنا، أنا وانت ومش شايفين غيرنا شايلين الناس من تفكيرنا وانا جنبك بنسى الدنيا مش هبعد عنك ثانية”.

نوال الزغبي تتعرض للتسمم

وكانت قد مرت الفنانة نوال الزغبي بأزمة صحية بسبب تعرضها لحادث تسمم، وأوضحت الزغبي تفاصيل تعرضها للتسمم بعدما انتشرت العديد من الشائعات التي أفادت بتسممها داخل أحد الفنادق بصيدنايا، فكتبت: قرأت أخبارًا عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق بصيدنايا وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبدًا وتداوله بهذه الصيغة مؤذي”

وأضافت الزغبي: “الحقيقة إني حتى قبل ما أوصل على الأوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح".

وحرصت الزغبي على طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، اذ كتبت عبر موقع تويتر: "الحمدالله صرت أحسن ومرقت على خير، خرجت من المستشفى! شكرًا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير".

شقيق نوال الزغبي يكشف استقرار حالتها

وكشف شقيق نوال الزغبي عن تطور حالتها الصحية، فقال إن الحالة الصحية لشقيقته مستقرة إلى حد كبير، موضحًا أنه تم حجزها داخل أحد المستشفيات لمدة 6 ساعات، وخرجت عقب استقرار حالته، وكشف أنه حتى الآن لم يتم تشخيص الحالة الصحية لشقيقته بشكل نهائي، وغدًا سيتضح عقب إجراء التحاليل موضحًا أن التوقعات تذهب إما حالة تسمم أو مضاعفات لمرض الزائدة.