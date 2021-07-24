/641802/إيهاب-أبو-كليلة-في-ذكري-ثورة-23-يوليو-أعادت-لمصرهيبتها-واستقلالها

قال النائب إيهاب ابوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، فى ذكري ثورة 23 يوليو، إن ماقام به الضباط ىالاحرار جاء تلبية لمطالب المصريين فى تلك الفترة، للتخلص من الحكم الملكلي الفاسد المستبد، فضلًا عن إنحيازهم لمطالب وطموحات الشعب المصري لتحقيق الاستقلال لمصرنا الغالية من التدخلات الاجنبية.

ذكرى ثورة يوليو

وأشار النائب ايهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن هذه الثورة أكدت ان الجيش المصري هو من مكونات المجتمع المصري ونسيجه القوي يحمي إرادته ومكتسباته، مؤكدًا أن الرئيس الخالد جمال عبد الناصر أعاد من خلال ثورة يوليو الهيبة للدولة المصرية بين دول المنطقة العربية ودول العالم للم الشمل داخل جامعة الدولة العربية تاره، او تحت مظلة الأمم المتحده تاره آخري ومشاركة الشعوب العربية فى تحقيق الاستقلال للشعوب العربية من الشرق للغرب.

انجازات ثورة يوليو

وأضاف النائب إيهاب أبو كليلة لتحيا مصر، كما حققت الثورة المجيدة للشعب المصري نهضة صناعية وتنمية اقتصادية وزراعية وتعليمية، من خلال بناء المصانع الضخمة وانشاء المدارس والجامعات، فضلا عن تبني منظومة مجانية التعليم وتوزيع الاراضى الزراعية لصغار المنتفعين من الطبقات المعدومة ومحدودي الدخل من الفلاحين، مؤكدا أن التاريخ سيشهد على أن ثورة يوليو حققت انجازين غير مسبوقين سيظل لهما الاثر البالغ فى الاقتصاد المصري الحديث، موضحا تأمين قناة السويس وبناء السد العالي، والذي جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليستكمل خطي من سبقه لتحقيق التنميةة الشاملة والمستدامه بدعم ومشاركة من القوات المسلحة المصرية حما الله مصرنا الغالية وتحيا مصر.