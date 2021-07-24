/641801/الشوط-الأول-تعادل-مثير-بين-مصر-والبرتغال-في-منافسات-اليد-بالأولمبياد

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد ومنتخب البرتغال، بالتعادل بنتيجة 15/15، ضمن منافسات أولى مباريات دور المجموعات لمسابقة كرة اليد، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي انطلقت فعالياتها يوم الخميس الماضي، على ان تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، ويعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

تقدم منتخب مصر في بداية المباراة ثم تعادل منتخب البرتغال وتقدم في نهاية الشوط، ثم استطاع لاعبي منتخبنا الوطني من إحراز هدف التعادل في أخر ثانية من المباراة.

مشوار تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو 2020

نجح المنتخب الأولمبي للفراعنة لكرة اليد في التأهل إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك بعد حصد بطولة إفريقيا على حساب تونس، حيث أقيم نهائي البطولة في دولة تونس، ولك استطاع منتخبنا الوطني من التتويج باللقب من قلب الدولة المستضيفه، لتصبح تلك البطولة هي السابعة في تاريخ أبناء النيل.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني كل من المنتخبات التالية: الدنمارك والسويد والبحرين واليابان والربتغال، وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

مواعيد مباريات المنتخب الوطني لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

المباراة الأولى: أمام منتخب البرتغال يوم 24 يوليو في تمام الساعة الثانية عشر ونصف(12:30 م.( المباراة الثانية: أمام منتخب الدنمارك يوم 26 يوليو في تمام الساعة السابعة وربع صباحا(7:15 ص).

المباراة الثالثة: أمام منتخب اليابان يوم 28 يوليو في تمام الساعة السابعة وربع صباحا(7:15 ص).

المباراة الرابعة: أمام منتخب السويد يوم 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة وربع (9:15 ص).

المباراة الرابعة: أمام منتخب السويد يوم 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة وربع (9:15 ص).

المباراة الخامسة والأخيرة: أمام البحرين يوم 1 أغسطس في تمام الساعة الرابعة فجراً(4 ص).

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.