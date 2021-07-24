/641799/كم-تبلغ-مكافأة-الفوز-بأي-ميدالية-في-أولمبياد-طوكيو-2020

يعد انطلاق منافسات النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، هو بمثابة انطلاق الحدث الرياضي الأهم عالميا، وينتظره عشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم كل 4 سنوت،ويشارك في هذه النسخة من الأولمبياد 206 دول، بواقع 11326 رياضيا.

ومع اقتراب حسم الميدليات في بعض الألعاب يعرض دوت الخليج قيمة مكافأة الفوز بأي ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020، والتي وضعتها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية .

كم تبلغ قيمة مكافأة الفوز بأي ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020؟

الميدالية الذهبية (مليون جنيه). ‎

الميدالية الفضية (750 ألف جنيه). ‎

الميدالية البرونزية (500 ألف جنيه).

امتيازات أخرى

تخصيص راتب شهري لكل لاعب مدى الحياة على النحو التالي:

‎الميدالية الذهبية (3000 جنيه). ‎الميدالية الفضية: (2000 جنيه). ‎الميدالية البرونزية (1500 جنيه).

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.