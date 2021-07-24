للمرة الثانية..أكرم حسني وأحمد أمين يتعاونان في عمل رمضاني جديد «تفاصيل»

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قرر الثنائي الناجح الفنان أكرم حسني والفنان أحمد أمين التعاون مرة ثانية في تقديم عمل درامي جديد لعرضه في رمضان 2022 بعدما قدما سويا مسلسل «الوصية» الذي عُرض في المارثون الرمضاني لعام 2018.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل أكرم حسني وأحمد أمين الجديد

يجتمع أكرم حسني بأحمد أمين في مسلسل يحمل اسم «لزق بغرة» ومن المقرر البدء في التحضيرات اللازمة للعمل خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد الانتهاء من تعاقدات باقي أبطال العمل، والمسلسل يحمل طابع كوميدي، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، وجاري ترشيح باقي الأبطال.

الوصية أول تعاون لأكرم حسني مع أحمد أمين

الجدير بالذكر أن أكرم حسني وأحمد أمين تعاونا في مسلسل الوصية الذي عُرض في مارثون شهر رمضان 2018 والذي انتمى الأعمال الكوميدية، وشارك في بطولته ريم مصطفى وبيومي فؤاد وخالد كمال وعارفة عبد الرسول وأحمد حلاوة ومحمد جمعة وعدد من ضيوف الشرف وكان من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.

كما يشترك الثنائي أكرم حسني وأحمد أمين في تقديم مسرحية «لما الرجالة تفك» التي يجري حاليا التحضير لها، وإقامة البروفات المستمرة، مسرحية لما الرجالة تفك من إخراج خالد جلال، وفكرة هيثم رزق، وكتب نصها جورج عزمي، وذلك بحسب تصريحات إعلامية للممثل أحمد أمين.

أكرم حسني يخوض تجربته المسرحية لأول مرة

وكان أكرم حسنى قد أثبت نجاحه في خوض تجربة الوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى خلال العام الماضي من خلال مسرحية "عطل فني"، الذي شارك بها مع كلًا من شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر وقدمها أيضًا في السعودية وجدة ولاقت نجاحًا واسعًا كعادة أعمال أكرم حسني.

أما عن أحمد أمين فقرر الخروج من إطار الكوميديا الذي يقدمها في معظم أعماله بمسلسل جديد مأخوذ من رواية نجيب محفوظ ماوراء الطبيعية الذي عُرض على منصة نتفلكس في 6 حلقات فقط، وكان ينتمي إلى نوعية الإثارة والغموض مع بعض لقطات الرعب.