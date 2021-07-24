وزير الطيران المدني في زيارة تفقدية لمطار العلمين الدولى

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية لمطار العلمين الدولي و الذي يخدم منطقة الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة ويعد من المطارات الاقليمية الهامة كما يدعم خطة الدولة فى تنمية الساحل الغربى لجمهورية مصر العربية ،، و ذلك للوقوف على حركة التشغيل بالمطار و الإطمئنان على الإستعدادت والإجراءات المتبعة لإستقبال الرحلات الجوية والتى تشهد زخماً كبيراً خلال هذه الفترة ،، رافق الوزير خلال الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني و المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية.

و خلال الجولة، تفقد وزير الطيران صالة السفر و الوصول و كاونترات الجوازات و منطقة سيور الحقائب و برج المراقبة و مهبط الطائرات واطمأن على جاهزية المعدات الخاصة بالخدمات الأرضية .

كما تابع سيادته حركة التشغيل بالمطار ، و إطمأن على تطبيق كافة الإجراءات الأمنية و كذا تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة للحفاظ على صحة و سلامة الركاب و العاملين بالمطار خلال الجائحة.

والتقى الطيار محمد منار العاملين بالمطار وهنأهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما ناقش سيادته مع العاملين آليه تطوير وتحسين الخدمات المقدمة والتغلب علي اي معوقات للتشغيل واستمرار التطوير والتحديث بالمطار بما يناسب اعمال التطوير الجارية في جميع المطارات ، خاصة المطارات ذات الجذب السياحى . واشار وزير الطيران إلى أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بمنطقة العلمين الجديدة حيث تعد من المشروعات التنموية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية حالياً حيث توفر العديد من الفرص الاستثمارية التى تساهم فى دعم الاقتصاد المصرى ، كما أن الساحل الشمالى من أكثر المناطق جذباً لإحتواءه على عدد كبير من المنتجعات السياحية والقرى الساحلية المميزة ويتمتع بالأجواء الخلابة و الشواطى المصرية الساحرة ، و وجه سيادته بضرورة الإستعداد الجيد لإستقبال المزيد من الرحلات خلال الفترة القادمة لتنشيط الحركة السياحية الداخلية والخارجية الوافدة إلى مصر.