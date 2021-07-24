التعليم: ضبط طالب نشر بعض أسئلة امتحان الفيزياء فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - قالت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم اليوم، ضبط الطالب (ع. م. ا) فى محافظة الشرقية، لنشره بعض من أسئلة امتحان مادة الفيزياء بالثانوية العامة.





وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. ويؤدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان "الفيزياء" بإجمالى عدد 392 ألفا و863 طالبا وطالبة داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

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