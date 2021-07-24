تعليم شمال سيناء: انتظام امتحانات الثانوية العامة بعد عطلة العيد

جدة - نرمين السيد - أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، انتظام امتحانات الثانوية العامة بجميع اللجان على مستوى المحافظة، وذلك بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ووسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.





وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان اليوم، أنه تم تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات، والكشف على الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة التباعد الاجتماعى فيما بينهم، مشيرا إلى وصول الطلاب مبكرا إلى مقر اللجان قبل موعد الامتحان لانهاء اجراءات التعقيم والإجراءات الأمنية.

وأشار الى أن امتحانات اليوم يؤديها طلاب الشعبة العلمية فى مادة الفيزياء لمدة 3 ساعات وعددهم 2.075 طالبا وطالبة ( 1.819 طالبا وطالبة علوم، و256 طالبا وطالبة رياضيات) موزعين على عدد 23 لجنة.

وأضاف أن اللجان مجهزة الكترونيا لآداء الامتحانات فيما عدا 4 لجان ورقية، وهذه اللجان بواقع 9 لجان بالعريش "8 لجان الكترونية ولجنة واحدة ورقية"، 3 لجان بالشيخ زويد "لجنتان الكترونيتان ولجنة واحدة ورقية"، 10 لجان ببئر العبد "8 لجان الكترونية ولجنتان ورقيتان"، ولجنة واحدة بنخل "الكترونية".