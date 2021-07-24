محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان

شملت الجولة، وفقا لبيان صحفى، المرور على لجان مدارس (طه حسين الثانوية بنين بحى جنوب مدينة المنيا، ومدرسة السلام الثانوية بنات بحى غرب مدينة المنيا).
رافق المحافظ، خلال جولته، صفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، واللواء أ.ح ياسر محمد عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، ودكتور على عبد السلام مدير عام الإدارة التعليمية بالمنيا.
حرص المحافظ، على التحدث مع أبنائه الطلاب وطالبهم بالهدوء والتركيز حتى يجنوا ثمرة جهدهم طوال الفترة الماضية والحصول على أعلى الدرجات، واطمأن المحافظ، على سير الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان، كما تم التأكد من توافر الخدمات الطبية، وأجهزة قياس درجات الحرارة وجميع المستلزمات الوقائية، وارتداء الكمامات الواقية من قبل الطلاب والمراقبين، بالإضافة للحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل العقبات والتحديات أمام الطلاب أثناء أداء الامتحانات، كما حرص المحافظ على متابعة توافر المياه داخل المدارس.
يذكر ان إجمالى عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة يبلغ 34 ألفا و 524 طالب وطالبه بنطاق 87 لجنه بجميع مراكز المحافظة.
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