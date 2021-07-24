/641789/هادية-حسني-وضحى-هاني-تخسران-أولى-مواجهات-زوجي-الريشة-الطائرة-في-الأولمبياد

خسر منتخب مصر الذي يضم الثنائي هادية حسني وضحى هاني، أولى مبارياته في منافسات زوجي السيدات للريشة الطائرة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتلقت هادية حسني وضحى هاني الخسارة أمام زوجي سيدات اليابان في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وجاءت خسارة منتخب مصر لزوجي سيدات الريشة الطائرة بنتيجة 2-0 أمام اليابان، حيث انتهى الشوط الأول 21-7، والشوط الثاني 21-3.

ومن المقرر أن تلعب هادية حسني وضحى هاني المباراة الثانية أمام هولندا يوم الإثنين المقبل.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد

يفتتح منتخب مصر لكرة اليد أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020 بمواجهة البرتغال التي تقام في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً . وخسر منتخب البحرين لكرة اليد، أمام نظيره السويدي في الجولة الأولى بنتيجة 13-32 لتتصدر الدولة الاسكندفاية المجموعة.

وتنقل منافسات دورة الألعاب الأولمبية مجاناً عبر قنوات "بي إن إكسترا" المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات. ويمكن استقبال قناة 1 و 2 عبر الخطوات التالية: التردد : 12604 الاستقطاب : افقي معدل الترميز : 27500 الإرسال: DVB-S2.

يفتتح المنتخب المصري لكرة اليد منافساته في أولمبياد طوكيو 2020والمقرر لها اليوم ضمن مواجهات الفراعنة في دورة الألعاب الصيفية ، يأتي هذا بعد أن خاض منتخب القدم أولى اللقاءات أمام إسبانيا وأنتهت بالتعادل السلبي.