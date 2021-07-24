/641788/عمرو-عبد-الجليل-ينضم-لأبطال-فيلم-تحت-تهديد-السلاح

يشهد الفنان عمرو عبد الجليل حالة من الإذدهار السينمائي خلال الفترة الحالية اذ يشارك في أكثر من عمل سينمائي بعضهم سيبدأ تصويره قريبا مثل فيلم «زومبي علي جنبي» لعلي ربيع والأخر انضم لهم مؤخرا مثل فيلم «الاكس» مع أحمد حلمي.

دوت الخليج يكشف أحدث أعمال عمرو عبد الجليل السينمائية

كان من بين الأعمال التي انضم لها عمرو عبد الجليل مؤخرا فيلم «تحت تهديد السلاح» الذي يقود بطولته الفنان حسن الرداد، اذ استأنف تصويره الأسبوع الماضي بعد شهور تأجيل بسبب سفر الرداد إلى لبنان وارتباط باقى أبطال العمل بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية التي تم عرضها هذا العام.

عمرو عبد الجليل يتجه لأدوار الشر في «تحت تهديد السلاح»

ويجسد عمرو عبد الجليل خلال أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح» دور شرير أمام الرداد ويدخل معه في صراعات خلال أحداث العمل، كما انضم أيضاً إلى أسرة الفيلم عباس أبو الحسن وجورى بكر وصورا عدد من مشاهدهما خلال الأيام الماضية قبل توقف العمل حالياً بسبب إجازة عيد الأضحى.

«تحت تهديد السلاح» من بطولة حسن الرداد، مي عمر، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، عباس أبو الحسن، جوري بكر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

عمرو عبد الجليل يشارك في فيلم الإكس مع أحمد حلمي

وانضم عمرو عبد الجليل مؤخرا إلى صناع فيلم «الاكس» بجانب الفنان أحمد حلمي الذي حدد مطلع شهر أغسطس المقبل، كموعد نهائي لتصويره وذلك بعد الانتهاء منكافة تعاقدات النجوم المشاركين فى بطولة الفيلم خلال الأيام القلية المقبلة ليلحق الفيلم موسم الأفلام الشتوية المنافسة في دور العرض السنمائية.

وتدور أحداث فيلم «إكس» في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، نسرين أمين وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

عمرو عبد الجليل يستمتع بنجاحات البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ويعرض للفنان عمرو عبد الجليل الان فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” الذي يشهد تألق ملحوظ في دور العرض اذ تدور أحداثه حول في كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

والعمل من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.