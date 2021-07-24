/641783/محمد-زين-الدين-يطالب-بتشديد-الرقابة-على-الأسواق-لمنع-التلاعب-في-الأسعار

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، كافة الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها على أكمل وجه في الرقابة على الأسعار بكافة السلع والخدمات على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج يرصد مطالب النائب محمد زين الدين بشأن تحريك اسعار المواد البترولية

اسعار المواد البترولية

وأشار النائب محمد عبد الله زين الدين، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن البعض استغل تحريك أسعار المواد البترولية في رفع الأسعار، وهو ما يتسبب في إرهاق المواطنين، لاسيما وأن الزيادة التي حدثت في أسعار بعض المواد البترولية طفيفة.

الغرف التجارية

وشدد زين الدين، على ضرورة تنفيذ ما أكدت عليه الوزارات المختلفة بأنه لا يوجد تحريك للأسعار، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية كشفت عدم وجود أي زيادة في المواصلات وكذلك اتحاد الغرف التجارية والتي أكدت أن الزيادة التي حدثت في أسعار المواد البترولية لن تؤثر على الأسعار.

ودعا عضو مجلس النواب، جهاز حماية المستهلك بتفعيل خدماتها والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين من رفع الأسعار بدون وجه حق، مشددا على كل المواطنين عدم التراخي في الحفاظ على حقوقهم والإبلاغ عن أي تجاوز في الأسعار بأي سلعة أو خدمة.