محمد عبد الحفيظ لـ دوت الخليج: ثورة 23 يوليو أنهت حقبة بغيضة ووهبت الشعب المصري الحرية

/641781/محمد-عبد-الحفيظ--لـ-تحيا-مصر-ثورة-23-يوليو-أنهت-حقبة-بغيضة-ووهبت-الشعب-المصري-الحرية

توجه النائب محمد عبد الحفيظ هيبة، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة ثورة 23 يوليو، مشيرًا إلى أننا نتجه نحو طريق البناء والنماء في دولة عصرية فى ظل الجمهورية الجديدة، مضيفا:” كل عام ودومًا َشعب مصر خلف قيادته الواثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكمتة ورؤيتة الرشيدة على طريق التحديث والتطوير”.

ذكرى ثورة يوليو

وأكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص في كلمته بهذه المناسبة إلى الأمة على أن يبرز دور هذه الثورة المجيدة في تغيير مناحي الحياة على أرض مصر، إضافة إلى ما حققته من نتائج أيضَا من دور ملهم تجاوزت به حدود الوطن إلى أرجاء المعمورة، لافتا إلى تقدير الرئيس السيسي لدور شعب مصر الواضح في مختلف المجالات ومواجهة التحديات.

كما أشار عضو مجلس النواب، محمد عبدالحفيظ، إلى أن الرئيس السيسي حث أبناء الوطن على العمل والبذل، وأننا جميعًا شركاء في هذا الوطن ومسئولون عن تحقيق تقدمه وإزدهاره، مضيفًا:” إذا كانت التحديات التي واجهت مصر عبر تاريخها الطويل كثيرة َومتنوعه، فإن القيادة السياسية برؤيتها الثاقبة أكدت بوضوح على أن التحدي الحقيقي الذي يمثل أهمية قصوى الآن يتمثل في تطوير واقع الحياة على أرض مصر في كل جوانبها.

وأضاف النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس الشيوخ:” إن لمصر قيادة تنظر إلى تاريخ الوطن ورموزه بكل إنصاف وتقدير فقد حرص سيادته في كلمته على أن يُشيد بأبناء مصر ودورهم دومًا، معربًا عن تقديره لكل من الرئيس الراحل محمد نجيب، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومؤكدًا كذلك على قيمة ثورة يوليو المجيده في نفوسنا جميعا وهو مايبعث بمشاعر الكرامه والفخر لدى كل المصريين.

وأضاف النائب محمد عبد الحفيظ هيبة:” نحن أيضا أبناء مصر على المستويات كافه حزبيا َوبرلمانيا يسعدنا أن نعرب عن فخرنا واعتزازنا بهذه الذكرى الغالية لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، والتي أنهت حقبة بغيضة من الاحتلال والملكية، ووهبت الشعب الحرية وَمهدت له الأجواء والواقع المصري إلي إعلان قيام جمهورية مصر العربية، وهو مايظهر هنا قيمة وإصالة وارادة شعب مصر العظيم الذي يتجسد جليا في اللحظات الفارقه من مسار الوطن، وهو الدور ذاته الذي جعل أيضا من ثورة الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣ علامة فارقه مضيئة خلصت مصر من أوهام وحكم الإخوان الإرهابي، واستعادت للوطن هويته وثوابته وَقادت نتائجها بالمثل الي ميلاد جمهورية جديدة دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام لتبدأ مصر مسارا جديدا في دولة عصريه يتحقق فيها للوطن التقدم والازدهار، وللمصريين جميعا الحياة الكريمة التي تبدو شواهدها الآن في كل أرجاء الوطن.