الشائعات تلاحق عائلة سمير غانم ودلال عبد العزيز.. ونجوم الفن: مروجي الإشاعات معدومي الضمير

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منذ إصابة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا وأصبحت الشائعات تلاحق عائلتهم من جميع الإتجاهات اذ بدأت بأنباء وفاة سمير غانم ليعيدو الأحداث من جديد بتداول مع الفنانة دلال عبد العزيز دون مرعاة لمشاعر محبينها.

دوت الخليج يكشف الشائعات المنتشرة حول وفاة دلال عبد العزيز

انتشرت منذ ساعات ماضية أنباء تفيد بوفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لازالت تحارب فيروس كورونا حتى الان، الأمر الذي فزع له عائلة الفنانة ليخرجوا عن صمتهم بعد ساعات قليلة من تداول تلك الأنباء ويظهرو لينفو تلك الشائعة.

فكتب رامي رضوان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "الواحد ميتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يارب كل واحد نشر الإشاعة الملعونة دي يشوفها في حبايبه، وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا، ايه القرف ده.. للتوضيح أعني من نشر صحفيا.. مقدرش ألوم الناس".

حسن الرداد يعلق على شائعة وفاة دلال عبد العزيز

بينما كتب الفنان حسن الرداد، معربا عن غضبه: “بالنسبة للمواقع الصفراء الرخيصة اللى كتبت أخبار غير صحيحة عن حماتى دلال عبدالعزيز، يا ريت تحترموا نفسكم شوية، اللى بينزل أخبار غير صحيحة تخص حياة انسان عشان يعمل ترند على موقع يبقى واحد مش محترم ولا يحترم المهنة بتاعته اللي الف باء فيها وجوب تحرى الدقة”.

وتابع الرداد حديثه:” احنا بقالنا شهور فى المستشفى و كلنا متواجدين مع حماتى و قاعدين قدامها ٢٤ ساعة رامى و إيمى و دنيا و انا و فجاة يجيلنا سيل مكالمات ورسائل من كل اهلنا و حبايبنا بيطمنوا، حقيقي عايز اسال اللى كتب الخبر لو حد فينا كان بعيد و سمع الخبر ده حضرتك متخيل كان ممكن يحس بإيه او ممكن يحصل له ايه على ما يتاكد ان الخبر مش مظبوط؟ مش هقولك يا ريت يحصل فيك نفس الموقف عشان تعرف المصيبة اللى انت عملتها بس حقول لك حسبى الله و نعم الوكيل”.

كما كتب الرداد تدوينة، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "رجاء احنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز، الاخبار من خلالنا فقط، رامي رضوان أو مني شخصيًا"، أما عن إيمي ودنيا سمير غانم أبناء الفنانة دلال عبد العزيز فاكتفو حتى الأن برد أزواجهم على نبأ وفاة دلال عبد العزيز”.

الشائعات تلحق بسمير غانم قبل وفاته

وكان قد تعرض الفنان الكويدي سمير غانم لنفس الشائعة قبل وفاتها بأيام قليلة بعدما صرح الاعلامي رامي رضوان بخطورة حالته الصحية، اذ أنه كان يعاني من خلل في وظائف الكلى وبعدها في الجسد بأكمله ودخل في غيبوبة نقل على اثرها العناية المركزة باحد المستشفيات، وانتهت بوفاته منذ شهور.

أيمن بهجت قمر وأشرف ذكي ينفوا شائعة وفاة سمير غانم

نشرت الفنانة منة جلال منشور تتسائل حول الشائعات المتداولة حول سمير غانم وكتبت: "ممكن حد يأكد أو ينفي خبر استاذ سمير"، ليجيب عليها السيناريست أيمن بهجت قمر بأنها مجرد شائعة، كما صرح أيضًا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بأن الفنان سمير غانم بخير وكل ما أشيع مؤخرا لا أساس له من الصحة ومجرد شائعات سخيفة.

رامي رضوان يهاجم المواقع الإخبارية ويكشف عن عدم استقرار حالة سمير غانم الصحية

وأعرب الإعلامي رامي رضوان صباح اليوم عن استيائه لما تداولته المواقع الإخبارية من أخبار غير صحية حول الحالة الصحية للفنان سمير غانم مشيرًا أن ما تداولته المواقع من أنباء تفيد بدخول سمير غانم في غيبوبة غير صحيح، ولكنه في مرحلة حرجة.

فكتب رضوان عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: "أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح، السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع، أرجوكم اتقوا الله، مش كده!، الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد، مش بتزيد من هم المهموم!، لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل، وعلى حساب صحة الأخرين ونفسية أسرهم".

وانتقل برسالته لمتابعيه مطالبًا الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم: "ولكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين، لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما".