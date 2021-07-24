وفاة طالبة ثانوية عامة أثناء دخولها امتحان الفيزياء في المنوفية

لفظت طالبة بالصف الثالث الثانوي بقرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، أنفاسها الأخيرة أثناء دخولها امتحان الفيزياء، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء اللواء أحمد فاروق القرن ، مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز منوف يفيد من وفاة "منار. م. س"17 عامًا طالبة بالصف الثالث الثانوى بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات، وبعد الكشف عليها وجد أنها لا تعانى من أى شيئ وكانت الوفاة طبيعية أثناء دخولها لجنة الامتحان .

وجارى نقل الطالبة جثة هامدة إلى مستشفى منوف العام ، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبدأ قبل قليل، طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) أداء امتحان "الفيزياء" بإجمالي 392 ألفا و863 طالبا وطالبة، حيث انطلقت لجنة الامتحان فى العاشرة وتستمر حتى الواحدة ظهراً.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة