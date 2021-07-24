السكة الحديد تعلن إجراء بعض التعديلات في مواعيد بعض القطارات وإلغاء بعض...

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأنه نظرا لما تقوم به الهيئة من أعمال تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خطي القاهرة/الإسكندرية والقاهرة/بنها/بورسعيد الأمر الذي يتطلب عمل إحلال وتجديد لبعض قطاعات السكة وكذلك تنفيذ أعمال فك ارتباط لأجهزة الإشارات الحالية واستبدالها بأجهزة إشارات تعمل بنظام إلكتروني حديث وأنه لتنفيذ هذه الأعمال في المواعيد المقررة ولإمكان إحكام السيطرة والتحكم في أمان حركة مسير القطارات على الخطوط قامت الهيئة بإجراء بعض التعديلات في مواعيد بعض القطارات وإلغاء بعض القطارات ذات المشغولية المنخفضة طبقا لما يلي :-

اعتبارا من يوم 25 / 7 / 2021 وبعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك ( تشغيل مؤقت للقطارات ) كالأتي :-

• اختصار قطارات 883 / 894 ، 889 / 802 ، 31 / 2 بمحطة دمنهور .

• اختصار قطارات خط أبو قير / الإسكندرية بمحطة سيدي جابر مع تشغيل قطار ترددي لنقل الركاب للإسكندرية .

• إيقاف مؤقت تشغيل قطار 394 بين الزقازيق / المنصورة وإختصار قطار 393 بمحطة الزقازيق وتعديل ميعاد قطار 339 .

• إيقاف مؤقت لبعض القطارات على خطوط الفروع بطنطا (337/350/351/352 ، 560/565 ، 52/291 ، 297/292 ، 875/804 ، 233/236 ) .

• اختصار قطاري 561 / 532 بمحطة منوف .

• تعديل مواعيد القطارات الأتية (231 ، 229 268، 51، 48 ، 50، 38، 235، 232، 234، 263) .

اعتبارا من يوم 1/8/2021 ( تشغيل مؤقت للقطارات ) كالأتي :-

• إيقاف مؤقت للقطارات الأتية (2001 ، 926 ، 1918 ، 128 ، 129 ، 14 ، 27) .

• تعديل ميعاد قطاري 2008 ، 1008 .

• اختصار القطارات الأتية بمحطة سيدي جابر (3/ 132،118/ 119،196/ 567 ، 919/ 920 ، 517/ 518، 29/ 8 ، 591/ 588، 927/904، 915/900 ) .

• اختصار قطار 925 بمحطة طنطا .