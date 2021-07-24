مصر للطيران تقترب من تشغيل 100 رحلة

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، 92 رحلة جوية تنقل على متنهم 8288 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنظم مصر للطيران، اليوم ، بمعدل 59 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، عنتيبي، كازبلانكا، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج.

كما تسير 29 رحلة داخلية إلى أسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وبرج العرب ومرسى علم ، و 4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8288 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.