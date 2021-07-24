تلقاها مكتب التمثيل العمالي.. للحد من انتشار (كوفيد-19) ..إجراءات احترازية جديدة لدخول...

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إجراءات محدّثة لدخول الإمارة، في إطار الجهود والتدابير الاحترازية للحد من انتشار متحورات فيروس (كوفيد-19 ) وضمان استمرارية الفحوصات.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي:

إن اللجنة اعتمدت السماح بدخول الإمارة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف /PCR/، وخلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص /DPI/، ويتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص /PCR/ إجراء فحص /PCR/ في اليوم الرابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة إلى فحص /PCR/ في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

كما تضمنت الإجراءات أن يتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص /DPI/ إجراء فحص /PCR/ في اليوم الثالث من الدخول في حال الإقامة لمدة 48 ساعة أو أكثر، بالإضافة إلى فحص /PCR/ في اليوم السابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 7 أيام متتالية أو أكثر.

وأكدت اللجنة أنه لا يمكن استخدام فحص /DPI/ لدخول أبوظبي لمرات متتالية، مشيرة إلي أن الإجراءات تطبق على جميع المواطنين والمقيمين المطعمين وغير المطعمين وسيتم فرض غرامات على من يتخلفون عن إجراء الفحوصات اللازمة.