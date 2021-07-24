برلمانى: البترول ضربت شائعة الإخوان عن الوقود المغشوش فى مقتل

جدة - نرمين السيد - وجه المهندس أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، التحية والتقدير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء لحرصه المستمر على المتابعة الدقيقة والمستمرة للشائعات المنتشرة على جميع وسائل الإعلام المختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، خصوصًا فيما يتعلق بتداول أنباء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بشأن انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بمختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية.





كما أشاد مسعود، فى بيان له أصدره اليوم السبت، بسرعة تكليف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمجموعات عمل للمرور بشكل مفاجئ على محطات التموين والخدمة وجلب عينات من الوقود المتواجد بالمحطات والجاهز للبيع للمستهلكين، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لجميع عناصر منظومة النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية.

وأكد أن وزارة البترول ضربت شائعات جماعة الإخوان الإرهابية فى مقتل بعد أن سحبت عينات من عدد من المحطات المتواجدة بمحافظات منطقة القاهرة الكبرى وتحليلها بالمعامل التابعة للوزارة، وجاءت نتائجها مطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أهميةً تشكيل وزير البترول والثروة المعدنية، غرفة عمليات مركزية مكونة من الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول وجميع شركات توزيع المنتجات البترولية لمتابعة أرصدة واستهلاكات المواد البترولية التى بلغت كميات قياسية غير مسبوقة خلال فترة الإجازة والذى يمثل نجاح لوزارة البترول على قدرتها على استيعاب أقصى كميات من الاستهلاك من خلال عناصر المنظومة من تخزين وشحن ونقل وتوزيع المنتجات على محطات الوقود والذى يتم متابعته من خلال شاشات المتابعة المتواجدة بوزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التوزيع بشكل لحظى، بالإضافة إلى متابعة جميع مستودعات تخزين وتوزيع البوتاجاز على مستوى الجمهورية لضمان توفير الأسطوانات مع التأكيد على تشغيل مصانع التعبئة بكامل الطاقة لتغطية الاحتياجات المطلوبة.

وقال إن غرفة العمليات المركزية بوزارة البترول، على تواصل على مدار اليوم بمصافى التكرير لضمان التشغيل المستمر لتوفير الإنتاج المحلى من المواد البترولية.