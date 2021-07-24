نائب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بعد تحريك أسعار الوقود

جدة - نرمين السيد - طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، جميع الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها على أكمل وجه فى الرقابة على الأسعار بكافة السلع والخدمات على مستوى الجمهورية.





وأشار النائب فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن البعض استغل تحريك أسعار المواد البترولية فى رفع الأسعار، وهو ما يتسبب فى إرهاق المواطنين، لاسيما وأن الزيادة التى حدثت فى أسعار بعض المواد البترولية طفيفة.

وشدد زين الدين، على ضرورة تنفيذ ما أكدت عليه الوزارات المختلفة بأنه لا يوجد تحريك للأسعار، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية كشفت عدم وجود أى زيادة فى المواصلات وكذلك اتحاد الغرف التجارية والتى أكدت أن الزيادة التى حدثت فى أسعار المواد البترولية لن تؤثر على الأسعار.

ودعا عضو مجلس النواب، جهاز حماية المستهلك بتفعيل خدماتها والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين من رفع الأسعار بدون وجه حق، مشددا على كل المواطنين عدم التراخى فى الحفاظ على حقوقهم والإبلاغ عن أى تجاوز فى الأسعار بأى سلعة أو خدمة.