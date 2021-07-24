بيطرى الإسكندرية: ذبح 2.177 رأس ماشية بالمجان خلال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - قال مدير مديرية الطب البيطرى فى الإسكندرية الدكتور يوسف شباط، إن المجازر الحكومية، قامت بذبح 2.177 رأس أبقار وجاموس وضأن، خلال أيام عيد الأضحى المبارك للمواطنين بالمجان بناء على قرار محافظ الإسكندرية بفتح المجازر الحكومية بالمجان للمواطنين لذبح الأضاحى.





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