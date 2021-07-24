/641776/خالد-أبو-الوفا-لـ-تحيا-مصرفى-ذكرى-ثورة-يوليو-نسير-على-نفس-الخطى-لتحقيق-حياة-كريمة
قال النائب خالد أبوالوفا، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، إن ثورة 23 يوليو هى نقطة البداية في عصر النهضة والإزدهار والتحرر الوطنى، فضلًا عن إنها تعد نقطة البداية في صناعة قرار مصري خالص دون تدخلات خارجية، ونواة لتحقيق الحرية للشعب المصري لينعم بحياة كريمة ، مشير إلى أن القيادة السياسية لازالت حتى الآن تسير على نفس الخطى لتحقيق حياة كريمة وبذلت مجهودا جبارا في ذلك وتظهر هذا الجهد في مبادرة حياة كريمة.
ذكرى ثورة يوليو
وأشار النائب خالد أبوالوفا، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن مصر تواجه على مر العصور المختلفة العديد من التحديات التى كانت مراحل فاصلة وتاريخية أبرزها ثورة 23 يوليو، مطالبًا بضرورة التكاتف والعمل بإخلاص بين كافة أبنائها للقضاء في على التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة حاليا، موضحا بالرغم من الإنجازات غير المسبوقة والتنمية والمشروعات العملاقة في كافة المجالات التي حققها الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد.
العدالة الاجتماعية
وتابع النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، حديثه قائلًا:” إن ثورة ٢٣ يوليو تعتبر العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة، التي عانت أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الإجتماعية، والتي كانت تصحيح مسار وألغت الطبقية بين الشعب المصري، وأصبح الفقراء ولأول مرة قضاة وأساتذة جامعات وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين، وتغيرت البيئة الإجتماعية للمجتمع المصري.
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