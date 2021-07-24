/641776/خالد-أبو-الوفا-لـ-تحيا-مصرفى-ذكرى-ثورة-يوليو-نسير-على-نفس-الخطى-لتحقيق-حياة-كريمة

قال النائب خالد أبوالوفا، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، إن ثورة 23 يوليو هى نقطة البداية في عصر النهضة والإزدهار والتحرر الوطنى، فضلًا عن إنها تعد نقطة البداية في صناعة قرار مصري خالص دون تدخلات خارجية، ونواة لتحقيق الحرية للشعب المصري لينعم بحياة كريمة ، مشير إلى أن القيادة السياسية لازالت حتى الآن تسير على نفس الخطى لتحقيق حياة كريمة وبذلت مجهودا جبارا في ذلك وتظهر هذا الجهد في مبادرة حياة كريمة.

ذكرى ثورة يوليو

وأشار النائب خالد أبوالوفا، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن مصر تواجه على مر العصور المختلفة العديد من التحديات التى كانت مراحل فاصلة وتاريخية أبرزها ثورة 23 يوليو، مطالبًا بضرورة التكاتف والعمل بإخلاص بين كافة أبنائها للقضاء في على التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة حاليا، موضحا بالرغم من الإنجازات غير المسبوقة والتنمية والمشروعات العملاقة في كافة المجالات التي حققها الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد.

العدالة الاجتماعية

وتابع النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، حديثه قائلًا:” إن ثورة ٢٣ يوليو تعتبر العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة، التي عانت أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الإجتماعية، والتي كانت تصحيح مسار وألغت الطبقية بين الشعب المصري، وأصبح الفقراء ولأول مرة قضاة وأساتذة جامعات وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين، وتغيرت البيئة الإجتماعية للمجتمع المصري.