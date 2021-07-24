الزمالك يجهز خطابا رسميا خلال ساعات إلي اتحاد الكرة.. تفاصيل

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يجهز مسئولو الزمالك، خطابا رسميا لإرساله خلال الساعات المقبلة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لنقل مباراة الفريق أمام غزل المحلة، إلى استاد الإسكندرية.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

وذلك بدلا من استاد القاهرة الدولي، خاصة أن إدارة الزمالك قد علمت إن استاد القاهرة مازال به إصلاحات وكذلك استاد برج العرب لذا يفضل جهاز الزمالك خوض المباراة على استاد الإسكندرية بعد الحصول من مسئوليه على موافقة باستضافة اللقاء.

وأرسل مسئولي استاد الإسكندرية موافقة الى نادى الزمالك لاستضافة مباراة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة التى أجريت لارضية الملعب خلال الأيام الماضية.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد ٦١ نقطة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية بفندق الإقامة خلال مران أمس الجمعة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر الإسكندرية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات.

وهزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدف واستقبلت شباكه 18 هدف، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة الماضى، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظراً لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يوماً.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين، حيث يسعى إلى وصول الفريق لأفضل مستوى بدني.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق تدريبات يوم السبت الماضي على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.