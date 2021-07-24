/641772/النائبة-عزة-حسين-ثورة-23-يوليو-كانت-بداية-تحول-للدولة-المصرية-وتأثيرها-طال-الدولة-العربية

قالت النائبة عزة حسين، عضو مجلس النواب، إن ثورة 23 يوليو كانت ولا تزال فخر ومصدر اعتزاز لكل الأجيال، خاصة بعد أن عاشت مصر فترة عصيبة من تاريخها فى هذا التوقيت من الفساد وعدم استقرار الحكم، مؤكدة أن ثورة 23 يوليو كانت نقطة التحول ضد الحكم الملكى الفاسد، مشيرة إلى أن قيام الضباط الاحرار بثورة يوليو كان للتخلص من الاستبداد وإعادة الحقوق المسلوبة للشعب المصري ومقدرات الوطن والحرية والتطهير من الفساد بأنواعه.

ذكرى ثورة يوليو

وأشارت النائبة عزة حسين، عضو مجلس النواب، إلى أن ثورة 23 يوليو كانت بداية عهد جديد، حيث ولدت الثورة داخل قلوب وعقول مجموعة من الضباط الشرفاء، الذين أطلقوا على أنفسهم الضباط الأحرار، لافتة إلى أنها كانت بداية التحول وانقلاع الظلم وإنهاء حكم ملكي فاسد وتأسيس جمهورية يحكمها العدل والديمقراطية، مما أدى إلى استقرار البلاد في جميع الأوضاع وضرب الجيش المصري المثل للعالم كله في التواحد والتماسك والإرادة القوية ضد المستعمر، الأمر الذى كان له أثر كبير علي المنطقة العربية، التي أثرت الثورة عليهم بشكل كبير وظهر هذا في جميع المجالات.

الجمهورية الجديدة

وأضافت النائبة عزة حسين، عضو مجلس النواب، إن ثورة 23 يوليو حققت تغييرات جذرية في جميع المجالات لتضع وطننا على خريطة العالم السياسية، مشيرة إلى أن هذه الذكرى تأتي تزامنا مع الإعلان عن الجمهورية الجديدة، التي تتوفر فيها كل مقومات التنمية والحياة الاجتماعية السليمة، مشيرا إلى أن ثورة يوليو 52 وضعت عددًا من المبادئ أبرزها القضاء على الإقطاع، والقضاء على الاستعمار، والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة جيش وطني قوي، وإقامة عدالة اجتماعية.

وأكدت النائبة عزة حسين، عضو مجلس النواب، على أن المصرين دائمًا وأبدًا يثبتوا للعالم قدرتهم على خلق حاضر جديد ومستقبل أجمل ومن ماضينا نتعلم الدروس والعظة فتحية للجيش المصري وللشعب العظيم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.