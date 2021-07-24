لاعبو الأهلي فى رهان مع موسيماني.. تفاصيل

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

ويأمل لاعبين الاهلي في التألق خلال مباريات المنتخب للرد على موسيمانى وجاءت كالأتي:

ناصر ماهر

اقترب ناصر ماهر لاعب الأهلى من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما خرج من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق، بعدما شارك فى 6 مباريات لم يصنع أو يسجل أهداف، وبات قريباً من الرحيل بنهاية الموسم بحثاً عن فرصة للمشاركة.

ويأمل ناصر ماهر في استعادة مستواه والظهور بشكل مميز خلال مباريات المنتخب في طوكيو، أملا في تغيير وجهة نظر موسيمانى، خاصة أنه البديل الوحيد لمحمد مجدى أفشة في الأهلى.

بيكهام

وعلى نفس الطريق يسير أحمد رمضان بيكهام، بعدما كان أحد أبرز اللاعبين الموسم الماضى بعدما تألق بشدة مع وادى دجلة والمنتخب الأولمبي ليتعاقد معه الاهلى، إلا أنه وجد نفسه حبيسا لدكة البدلاء، فيسعى إلى الظهور بشكل مميز حتى يحظى باهتمام موسيمانى مرة أخرى والحصول على فرصة بعدما اعتمد الجنوب أفريقى على أكرم توفيق في الظهير الأيمن وعدم الاستعانة به.

صلاح محسن

ستكون الفرصة مواتية لصلاح محسن في الظهور بشكل أكبر مع المنتخب الأولمبى بعدما تعذر ضم محمد صلاح ومصطفى محمد، ليكون أقرب اللاعبين لمشاركة أحمد ياسر ريان في المباريات، ومواصلة التألق الذى يظهر عليه في الفترة الماضية، بعدما بدأ يستعين به موسيمانى كبديل في مباريات الأهلى، ويأمل في التألق حتى يعود لحجز مكان أساسى في تشكيل المارد الأحمر.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب،مع إسبانيا بدون اهداف في أولى مبارياته في البطولة ويلتقى مع الأرجنتين يوم غدا الأحد ثم أستراليا يوم 28 من الشهر الجارى .

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبى الـ22 كالتالى:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.