أحداث رياضية تنتظرك اليوم السبت:الأهلي يدخل معسكر مغلق .. أهم المواجهات..موعد مباراة مصر والبرتغال في كرة اليد

/641767/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-السبتالأهلي-يدخل-معسكر-مغلق--أهم-المواجهاتموعد-مباراة-مصر-والبرتغال-في-كرة-اليد

تشهد الساحة الرياضية اليوم السبت، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

الأهلي

يدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم السبت، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الأحد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 من عمر مسابقة الدوري العام، في المباراة التي يحتاج فيها الفريق الأحمر للعودة لسكة الانتصارات بعد التعثر في مباراة البنك الأهلي الأخيرة.

وصحح بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة البنك الأهلي، لاسيما غياب التركيز في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة والتي كلفت الفريق الأحمر خسارة العديد من النقاط والمساحات الشاسعة الموجودة بين الخطوط وضرورة التركيز لعدم فقدان نقاط في المباريات المتبقية من عمر الدوري.

تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة قطر ضد السلفادور فى ربع نهائى كأس الكونكاكاف الكأس الذهبية، فضلا عن مباريات ودية فى مقدمتها بايرن ميونخ ضد أياكس أمستردام ويوفنتوس ضد تشيزينا.

بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية

تقام مباراة قطر أمام السلفادور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا

مباريات ودية

تقام مباراة فولفسبورج أمام فريق موناكو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

تقام بوروسيا دورتموند أمام أتلتيك بيلباو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصرا

تقام مباراة كوينز بارك رينجرز أمام فريق مانشستر يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصرا

تقام مباراة بايرن ميونخ أمام فريق أياكس أمستردام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

تقام مباراة ستوك سيتي أمام فريق أستون فيلا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء

تقام يوفنتوس أمام فريق تشيزينا أمام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعةالساعة السادسة مساء

تقام مباراة باريس سان جيرمان أمام جنوى والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء

تقام مباراة برشلونة أمام فريق جيرونا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء.

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد

يفتتح المنتخب المصري لكرة اليد منافساته في أولمبياد طوكيو 2020والمقرر لها غدا ضمن مواجهات الفراعنة في دورة الألعاب الصيفية ، يأتي هذا بعد أن خاض منتخب القدم أولى اللقاءات أمام إسبانيا وأنتهت بالتعادل السلبي.

وتقام المباراة بين مصر والبرتغال في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السبت في مواجهة يسهى خلالها أبناء النيل لتحقيق نتيجة إيجابية في إولى مواجهات الفراعنة لكرة اليد بأولمبياد طوكيو2020، وتبث فضائية بي إن سبورتس والقناة الأولمبية أحداث اللقاء.