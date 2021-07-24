 نكشف حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

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دوت الخليج

المركز الإعلامي لمجلس الوزرا ينفى زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي

وكانت عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة.

تكثيف الحملات التفتيشية لرصد أى زيادة فى أسعار أجرة السيارات

كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراءا، إلى أنه قد جرى تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: "www.facebook.com/sotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.