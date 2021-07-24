هل يحق لطلاب الثانوية العامة "دور ثان" التقديم لكلية الشرطة؟

يسمح لطلاب الثانوية "الدور الثاني" التقديم لكلية الشرطة لهذا العام، في 12 أغسطس المقبل، عن طريق موقع الإكاديمية "عبر الانترنت" ويجري اختبارات "القدرات، والمقاس والقوام" ويستكمل إجراءات القبول بعد اجتياز امتحانات الدور الثاني.
ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.
وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020 تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجارى حتى 12 أغسطس، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من 12 أغسطس المقبل حتى 6 سبتمبر وذلك بمجموعة 65٪ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.
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