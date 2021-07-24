وزير التنمية المحلية : تركيب 40 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع بالمساجد...

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بمواصلة جهود الحفاظ علي موارد الدولة المختلفة وترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن استهداف الوزارة خلال العام المالى الحالى ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ تركيب 40 ألف عداد مسبوق الدفع للمساجد الأهلية و ملحقاتها والكنائس وملحقاتها لتحقيق وفر يبلغ حوالي 100 مليون جنيه سنوياً نتيجة الطاقة المستهلكة فى الانارة العامة فى المساجد والكنائس.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المساجد التابعة لوزارة الاوقاف ستتحمل الأوقاف استهلاكها من الكهرباء ، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 25 ألف عداد مسبوق الدفع فى المساجد الاهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها مما حقق وفر يبلغ 60 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم الانتهاء من تركيب 68 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب فى 35 ألف مسجد أهلى و 7 آلاف كنيسة ومبنى خدمى وذلك فى ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب عدادات كودية لمياه الشرب والقطع الموفرة الاستهلاك فى المياه بدور العبادة .

وطالب " شعراوي " الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لاستهلاك المياه لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة و مختص من كل محافظة مع الشركة القابضة للتوسع فى تركيب القطع الموفرة وموافاة الوزارة بإجراءات التركيب فى كل وحدة محلية بالمحافظات .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة تخفض استهلاك المياه حوالى 50% ، لافتاً الي أن الوزارة تقوم بتوفير الاعتمادات اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب هذه القطع الموفرة ، وتقوم فرق عمل الوزارة بمتابعة أعمال التركيب بالمحافظات وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ .