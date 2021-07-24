وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا عن إنجازات جامعة الجلالة

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس جامعة الجلالة، يتضمن أهم الإنجازات التى حققتها الجامعة منذ إنشائها، وبدء الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسى الماضى.





وأشار التقرير إلى أنه فى إطار استعداد الجامعة لبدء العام الدراسى القادم 2022-2021، أعدت جامعة الجلالة دراسة متكاملة عن البرامج التى ستتاح فى العام الأكاديمى القادم، حيث تم إضافة بعض البرامج الحديثة إلى البرامج القائمة بالجامعة بالعام الحالى، كما جهزت الجامعة معامل الكمبيوتر المتعلقة بالاختبارات الالكترونية تماشيا مع استراتيجية الجامعة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الاختبارات والعملية التعليمية، كما جهزت الجامعة معامل المحاكاة بكلية الطب البشرى وكلية طب الاسنان بأحدث أجهزة المحاكاه للبدء فى التدريب الإكلينيكى للطلاب، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة التى تم توفيرها فى العام الأكاديمى الأول من معامل متقدمة وقاعات التدريس المزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية فى جميع المجالات والبرامج الدراسية المتاحة فى الجامعة بجانب مضاعفة عدد الحجرات الفندقية بالسكن الطلابى للطلاب والطالبات، حيث سيتم إضافة 300 حجرة ليكون العدد الإجمالى للعام الأكاديمى القادم 2021-2022 هو 600 حجرة للطلاب والطالبات بجامعة الجلالة.

واستعرض التقرير نجاح الجامعة فى عقد عدد من الاتفاقات الدولية فى إطار التوأمة مع الجامعات العالمية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة عقد اتفاقات مع الجامعات المصنفة عالميًا ذات السمعة والمكانة المتميزة للاستفادة منها فى رفع كفاءة جودة التعليم المصرى، وتطبيق أحدث معايير الجودة العالمية فى الخدمة التعليمية بالجامعات الأهلية الحديثة حيث وقعت جامعة الجلالة اتفاقا مع جامعة "أريزونا ستيت" الأمريكية التى تتمتع بمستوى تعليمى وبحثى متميز عالميًّا، خصوصًا فى مجالات الهندسة، والعلوم، وإدارة الأعمال، والإعلام والفنون.

وأضاف التقرير أن الاتفاقية تنص على منح شهادة مزدوجة "Dual degree" معتمدة من الجامعتين، بالإضافة إلى التعاون المشترك فى تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية، ودعم وتطوير مراكز الكليات الرقمية ومنصات التعلم الإلكترونى، وتطوير عملية ضمان الجودة والمراجعة الأكاديمية.

كما وقعت جامعة الجلالة اتفاق تعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، للاستفادة من الخبرة اليابانية التى تتمتع بها الجامعة لا سيما فى مجالات الهندسة، وطب الأسنان، وإدارة الأعمال، والتربية والتعليم، وينص الاتفاق على قيام جامعة هيروشيما بإرسال 15 عضو هيئة تدريس بواقع 5 أساتذة فى كل من المجالات الآتية: "الهندسة، طب الأسنان، التعليم" للعمل بجامعة الجلالة، وكذلك التعاون فى تقييم محتوى البرامج التعليمية التى تقدمها الجامعة، وتأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية فى مجالات "طب الأسنان، والهندسة، والتعليم"، والاستفادة من الخبرة اليابانية فى تقديم برامج تعليمية حديثة ومتميزة وتقديم درجات علمية مزدوجة فيها.

وفى إطار دعم التعاون العلمى والأكاديمى والبحثى بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، وقعت جامعة الجلالة بروتوكولا مع جامعة عين شمس للتعاون الاكاديمى، ومع مركز التدريب والتطوير بالجامعة، وبروتوكول تعاون بحثى وعلمى مع جامعة طنطا، وبروتوكول تعاون أكاديمى طويل المدى مع كلية الطب بالقوات المسلحة، وبروتوكول تعاون مع مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن شهادة أساسيات التحول الرقمى، ومذكرة تفاهم مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأشار التقرير إلى توقيع جامعة الجلالة اتفاقًا مع بنك الكساء المصرى بهدف نشر الوعى للطلاب والعاملين بالجامعة عن أهمية العمل التطوعى، من خلال التعريف بالأنشطة المختلفة لبنك الكساء، وفرص التطوع فى الحملات المختلفة للبنك، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للأفراد بالجامعة وتفعيل دورهم الإيجابى فى المجتمع، وذلك لتعزيز دور الجامعة فى خدمة المجتمع.

الجدير بالذكر أن جامعة الجلالة، تضم كليات "الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامى، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم، العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم".