إنفوجراف.. عقوبة تشغيل عربات الطعام المتنقلة دون ترخيص

جدة - نرمين السيد - وعرف قانون "تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة" الصادر برقم 92 لسنة 2018، "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية.

وتصل العقوبة للحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه.

وناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كيفية الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة وتطبيق القانون الخاص بتنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك فى دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.