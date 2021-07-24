تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الميناء، فى بيان اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18.514 طنا تشمل 16.500 طن فوسفات و1.550 طن رمل و464 طن ملح، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 35 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 210 حاويات مكافئة.

وأوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 38.889 طنا تشمل 1.501 طن خشب زان و3.274 طن أبلاكاش و3.815 طن حديد و6.128 طن خردة و4.722 طن فول و3.449 طن عدس و16.000 طن ذرة، ووصل رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 25 ألفا و14 طنا.