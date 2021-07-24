القوى العاملة: تعيين 4.233 شابا منهم 18 من ذوى الهمم فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى بيان صحفى، أن ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 11 ألفاً و11 راغب عمل منهم 33 من ذوى القدرات، فضلا عن توفير 98 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 462 منشأة، دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 401 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 135 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

من جانبه، أشار ياسر سعيد مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضى - إلى أن المديرية تلقت 234 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 141 شكوى مرحلة من شهر مايو، وتم بحث 219 شكوى منها، وتبين أن 80 شكوى مستوفاه، وتم تحرير 139 محضراً للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 156 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضاف أنه فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 552 منشأة، وعمل 51 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 198 محضراً، وبحث 132 شكوى عمالية، وعقد 7 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 6 تراخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 10 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وذكر أنه فى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بعقد دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة، استفادت منهما 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، كما قامت باستخراج 1.339 شهادة قياس مستوى المهارة، و1.245 رخصة مزاولة الحرفة.