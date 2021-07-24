/641773/محمد-حماقي-يستعد-لإحياء-حفل-بالسعودية-يوم-30-يونيو

يستعد الفنان المصري محمد حماقي لإحياء حفلا جديدا بالمملكة العربية السعودية في يوم 30 يونيو ضمن موسم حفلات الصيف التي يتألق بها النجوم بعد غياب كبير عن إقامة الحفلات بسبب انتشار وباء كورونا في العالم.

دوت الخليج يرصد موعد حفل محمد حماقي بالسعودية

يقام حفل محمد حماقي في المملكة العربية السعودية بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية ومن المقرر طرح التذاكر بداية من اليوم الموافق 24 يوليو بداية من الساعة 7 مساء، ويقدم حماقي خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة.

محمد حماقي يشيد بشريهان في مسرحية كوكو شانيل

وأعرب محمد حماقي مؤخرا عن سعادته بتألق الفنانة الاستعراضة شريهان في مسرحيتها الجديدة “كوكو شانيل” التي تم عرضها في أول أيام عيد الأضحى المنقضي فكتب حماقي عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “العيد ما بيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم”.

وأضاف: "أنا حسيت بده جدًا لما اتفرجت علي "كوكو شانيل" كأنك مغيبتيش وكأنك عمري ما نزلتي من علي خشبة المسرح.. طول عمرك نجمة كبيرة أوي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهي البساطة ومنتهي السحر، العيد برجوعك عيدين يا شريهان شكرًا على العمل العظيم ده وشكرًا إنك رجعتي ومن فضلك اوعي تغيبي عننا تاني وعاوز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل علي عرض مسرحي مصري بمعايير عالمية".

دور شريهان في مسرحية كوكو شانيل

تقدم شريهان في المسرحية شخصية كوكو شانيل، صاحبة الاسم اللامع في عالم الأزياء، وضمن أهم 100 شخصية في القرن العشرين.والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

والمسرحية من تأليف مدحت العدل، وإنتاج العدل جروب، وتقدم برعاية هيئة الترفيه السعودية، إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته كلا من أيمن القيسوني، إنجى وجدان، وعماد إسماعيل، ويقدم به 9 استعراضات غنائية، وضع ألحانها الملحن إيهاب عبدالواحد، وتم الانتهاء من تسجيلها في 2019.