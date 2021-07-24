لأول مرة منذ شهور.. انخفاض أسعار الذهب

يتطلع الكثير من المواطنين التعرف على أسعار الذهب، خلال الاسبوع الحالي، والذى يشهد حالة من الانخفاض بمتوسط 4 جنيها، على كافة الدرجات باختلاف النقاء، وذلك فى معظم محلات الصاغة والمصنعية.

ووفقًا لما أعلنت عنه شعبة الذهب فإن الانخفاض الملحوظ فى أسعار الذهب يرجع إلى تأثره بالسوق العالمي الذى يشهد تذبذبًا واضحًا خلال الأيام الحالية. دوت الخليج يرصد أسعار الذهب في مصر السبت 24 يوليو 2021 أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر وصل سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 897.25 جنيه في الشراء بينما سجل 900.5 جنيه في البيع. سعر جرام الذهب عيار 22 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 يسجل 822.5 جنيه في الشراء بينما سجل 825.5 جنيه في البيع. - وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 785 جنيه في الشراء بينما سجل 788 جنيه في البيع. - وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 672.75 جنيه في الشراء بينما سجل 675.5 جنيه في البيع. اقرأ أيضًا: استقرار فى اسعار الذهب محليا بعد التراجع عالميا..تفاصيل هذا وتجدر الإشارة إلى أن سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الجمعة ، 794.39 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,802.30 $.

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