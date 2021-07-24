/641762/استقرار-فى-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت، استقرارًا فى السوق المحلية، حيث تراوح سعر الطماطم بين 1.5 و 2.7 جنيه، بتراجع 30 قرشا، والبطاطس 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل 1.5 إلى 3 جنيهات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أسعار الخضروات والفاكهة

أسعار الخضروات

ووصل سعر الفلفل الرومي البلدي 2\4 جنيهات سعر الكوسة نحو 5.5 جنيه للكيلو، ووصل سعر الجزر إلى 3 جنيهات، وتراوحت الفاصوليا الخضراء بين 3.5 و5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي صوب 6 جنيهات، والفلفل رومي صوب 6 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 12 جنيها، والملوخية 2.5 و5.5 جنيه، والخيار الصوب 5.5 جنيه، والخيار البلدي 2.5 و4.5 جنيه.

ووصلت أسعار البامية إلى 13 جنيها للكيلو بارتفاع جنيه، والبطاطا 4 جنيهات، والثوم تراوح بين 20 و30 جنيه للكيلو، واللفت سجل 1.25 جنيه، وورق العنب البلدي تراوح بين 7 و15 جنيها للكيلو والبناتي 10 إلى 20 جنيها.

اسعار الفاكهة

وعن أسعار الفاكهة اليوم تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 2 و3.5 جنيه للكيلو، والجريب فروت من 5 إلى 8 جنيهات، والليمون البلدي من 7 إلى 13 جنيها، سجل العنب البناتي الأصفر من 6 إلى 9 جنيهات، والعنب البناتي أحمر 6 إلى 9 جنيهات، والتفاح المصري من 9 إلى 15 جنيها، والتفاح الأمريكي الإيطالي من 17 إلى 23 جنيها.

وسجلت أسعار المانجو العويسي بين 15 إلى 30 جنيها، والمانجو الهندي بين 15 إلى 20 جنيها، والمانجو البلدي 12 جنيها، والمانجو الفونس من 15 إلى 20 جنيها، والمانجو الفص بين 20 و40 جنيها.

ووصل سعر البطيخ (8:10 كيلو) من سعر 32 إلى 40 جنيها، والبطيخ (6:8) من 21 إلى 28 جنيها، وسجل الخوخ البلدي العريشي من 7 إلى 11 جنيها، ونكترين بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، ووصل سعر البرقوق سنتا روزا من 20 إلى 35 جنيها، والمشمش المستورد 20 جنيها.